TUSAŞ saldırganının kardeşi işinden olacak mı? Sorunun cevabı İzmir Valiliği'nde...

Belediye Başkanı Cemil Tugay, TUSAŞ'a saldıran teröristin belediye iştirakinde çalışan kardeşiyle ilgili açıklama yaptı. M. Alçiçek'in İZENERJİ bünyesinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.

M. Alçiçek'in uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başladığını duyuran Tugay, adı geçen kişi hakkında kendilerinin gördüğü bir olumsuzluk olmadığını bildirdi: "Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

Çiğli Belediyesi'nin kararı...

Terör örgütü üyesi Alçiçek'in Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenen ağabeyi D. Alçiçek, 31 Ekim'de işten çıkarılmıştı.