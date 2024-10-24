TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanları 'turuncu' alarma geçti
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) terör saldırısının ardından bugün havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Tüm havalimanlarında 'turuncu' uyarıya geçildiği belirtildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından havalimanlarında yeni döneme geçildi.
NTV'nin haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi.
Havalimanlarındaki güvenlik komisyonları acil toplanarak turuncu alarm kararını resmi olarak güvenlik birimlerine iletti. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Giriş-çıkışlarda önlemler artırıldı
Kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar aranırken, yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı, sosyal medya hesabından "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" bilgisini verdi.