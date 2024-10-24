TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.