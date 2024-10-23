TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına yayın yasağı kararı
Son Dakika Haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine düzenlenen terör saldırısına yönelik yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Ankara, Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen terör saldırısına yönelik yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, terör saldırısına ilişkin alınan kararı resmi X hesabı üzerinden duyurdu.
Şahin " Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.
Şahin'in açıklamaları şöyle:
* Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.
* Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.
* Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.