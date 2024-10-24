TUSAŞ'ı hedef alan teröristlerin kimliği belli oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı düzenleyen teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.

Yerlikaya erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu belitti.

İki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti

Her iki teröristin de PKK üyesi olduğunun netleştiğini söyleyen Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız." dedi.