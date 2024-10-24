TUSAŞ'ı hedef alan teröristlerin kimliği belli oldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a yönelik saldırıyı düzenleyen erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin ise PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı düzenleyen teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.
Yerlikaya erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu, kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu belitti.
İki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti
Her iki teröristin de PKK üyesi olduğunun netleştiğini söyleyen Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız." dedi.