TUSAŞ'ta saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) terör saldırısının ardından bugün personeller yeniden çalışmaya başladı. Saldırı sonrası kurumun çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından bugün sabah personeller yeniden işbaşı yaptı.
Dün beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığu yerleşkede jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında da güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.
Yerleşkeye giren araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.