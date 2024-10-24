TUSAŞ'ta şehit olan şoförün yakınları konuştu...

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu.

Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, "Ailece kimseye kötülükleri olmaz. Murat sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşan bir insandı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz" dedi.

Olayı televizyondan öğrendik

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu.