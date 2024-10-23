TUSAŞ'taki saldırı sonrası siyasilerden mesajlar: 'Savunma sanayii hedef alındı'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ndeki terör saldırısının ardından siyasetçilerden peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

'Terörle mücadelemiz sürecek'

Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" diye yazdı.

'Terörü lanetliyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'nin resmi hesabındaki açıklamasında "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye yazdı.

'Geri adım atmayacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat şunları yazdı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ’a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Alçakça yapılan bu eylemler, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da asla amacına ulaşamayacaktır. Millet olarak birliğimiz bu tehditleri aşacak kadar güçlü ve sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

'Teröristlere karşı son ana kadar mücadele'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörle mücadele mesajı verdi: "Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun."