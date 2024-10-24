TUSAŞ'taki saldırıda yaralanan 8 kişi taburcu oldu
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini 14 yaralının ise tedavilerine devam edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'inin tabucu edildiğini, 14'ünün tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8'i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."