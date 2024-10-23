TUSAŞ'taki terör saldırısı için DEM Parti'den ilk açıklama!

Ankara, Kahramankazan'da yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Olayın ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), saldırıyla ilgili geçici bir yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Türkiye'yi derinden sarsan terör saldırısının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada terör saldırısına yönelik ilk açıklamayı yaptı.

Temelli, "Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz, insanlarımız hayatını kaybetti" dedi.