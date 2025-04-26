TUSAŞ'tan 15 ülkeye ürün ve hizmet ihracatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da gerçekleştirilen TUSAŞ Yönetim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, SSB olarak ihtiyaç makamları, ana ve alt yükleniciler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla bir aile gibi sinerji içinde yıllardır çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin gelmiş olduğu seviyeyi güvenlik güçlerinin harekatlarındaki başarısında, sahada ve alanda daha iyi ve net gördüklerini vurgulayan Görgün, "Lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda yaptığımız doğru strateji belirleme ve AR-GE çalışmalarımızla dünyayla rekabet etmekteyiz" dedi.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde şirketlerimiz belli bir bölgeye değil dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. SSB olarak, 2024-2028 Stratejik Planı'mızda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sektörel gelişimde rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlamak, geleceğe yön verecek teknolojileri ve yetenekleri milli imkanlarla geliştirmek, kurumsal ve sektörel kapasiteyi artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ihracat odaklı büyüme, çığır açan teknolojilere yatırım, güçlü bir tedarik ekosistemi oluşturma ve insan değerleri yaklaşımının güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

"Bu ihracat başarıları, TUSAŞ'ın dünya sahnesinde güven kazandığının en somut göstergesidir"

Bugün itibarıyla TUSAŞ'ın 15 ülkeye gerçekleştirdiği 21 ayrı kontrat kapsamında ürün ve hizmet ihracatı yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Görgün, "Bu çerçevede 5 adet HÜRKUŞ temel eğitim uçağı, 12 adet ATAK taarruz helikopteri, 75 adet ANKA ve AKSUNGUR insansız hava aracımız dost ve müttefik ülkelere teslim edilmiştir" diye konuştu.

Görgün, savaş uçakları ve helikopter modernizasyon projeleri kapsamında da pek çok ülkeye teknoloji ve kabiliyet aktarımı sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihracat başarıları, TUSAŞ'ın yalnızca özgün ürünleriyle değil aynı zamanda mühendislik gücü ve çözüm üretme kabiliyetiyle de dünya sahnesinde güven kazandığının en somut göstergesidir. Önümüzdeki dönemde bu ihracat rakamlarının daha da büyümesi için TUSAŞ'ın çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesini bekliyoruz. TUSAŞ'ımızın da bu vizyonla, önümüzdeki dönemde hem teknoloji hem de organizasyon yapısı açısından yeni zirvelere ulaşacağına yürekten inanıyoruz."

Savunma ve havacılık ihracatının bu yıl mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147'lik tarihi artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Görgün, "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TUSAŞ, gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle bu önemli başarı grafiğindeki temel aktörlerden biri olarak görev aldı. Firmamız, 2024 yılını 750 milyon dolarlık ihracatla kapatarak hava aracı platformlarıyla küresel pazarda dikkat çeken firmalar arasında yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, TUSAŞ'ın ulusal değer olmanın ötesinde, küresel havacılık ve uzay endüstrisinin en büyük oyuncuları arasında stratejik ortak olarak da yerini aldığını belirterek, "Bugün Airbus, Boeing, Lockheed Martin ve benzeri dünya devlerinin önemli üretim ve tedarik zincirlerinde vazgeçilmez bir paydaş konumunda bulunan TUSAŞ, özgün projeleriyle kendi markasını güçlendirirken aynı zamanda dünya havacılık sektörüne kritik katkılar sağlamaktadır" dedi.