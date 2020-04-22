TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Geleceği emanet edeceğimiz nesillere, iyi bir eğitim borçluyuz

22 Nisan 2020

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

Milli birlik ve toplumsal çoğulculuğumuzun en yüksek ifadesi olan TBMM, hedefleri ile her zaman yolumuzu aydınlatan, demokrasi ve egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin temellerini attı.

Bizlere eşitlik ve özgürlüğe dayalı bir geleceği armağan eden Gazi meclisimizin 100. yılını kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin tüm kurucu kuşaklarını saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Zamanının çok ötesindeki vizyonuyla bu günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk egemenlik ve geleceğin ayrılmaz bir bütün olduğunu bize göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı bize ülkenin asıl sahipleri olan çocuklarımıza ve gençlerimize sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Cumhuriyetle kazanılan değerler egemenliğimizin de temelidir.

Bu değerleri korumamız için genç nesillerimize çağın imkanlarını ve gerekliliklerini yakalayan iyi bir eğitim vermemiz ülke olarak en önemli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın, gençlerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamamız hem onların kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri hem de ülkemizi hedeflediğimiz büyüme ve refah düzeylerine taşıyabilmeleri için elzemdir.

Giderek daha yakından gözlemliyoruz ki, dünya her anlamda hızlı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşüm, yeni zorluklar ve yeni imkanları beraber getiriyor. Teknoloji geliştikçe, insan, üretimde fiziksel gücü yerine zihinsel potansiyelini kullanacak şekilde ön plana çıkıyor. Meslekler ve işler giderek daha fazla beceri gerektiriyor. Yeni nesilleri şimdiden öngöremediğimiz bir dünyaya ve sürekli değişime hazırlamak tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı bir meseledir. Bu noktada eğitim sistemlerine çok önemli bir rol düşüyor.

Çocuklarımızı bilime meraklı, araştırmaya hevesli, yaratıcı, zorluklara dayanıklı, disiplinlerarası düşünebilen, işbirliğine yatkın, duygularını tanıyan ve anlatabilen, empati yapabilen, farklılıklara saygı duyan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çevresel ve sosyal farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızla çalışmalıyız. Bu potansiyeli ailede, okullarda, çalışma hayatında ve yaşam boyunca desteklemeyi başaracak bir ekosistemi oluşturabilmeliyiz. Geleceği emanet edeceğimiz nesillere, iyi bir eğitim borçluyuz.

COVID-19 krizi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemi işbirliği, güven, dayanışma ile aşarak gençlerimize hak ettikleri geleceği el birliği ile vereceğiz. Üzerimize düşen sorumlulukları dikkatle yerine getirerek bu süreçte karşımıza çıkan sorunları birlikte yeneceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.