TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TKYD zirvesinde! 'Tek kanatla geleceğe uçamayız'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde açıklamada bulundu. Orhan Turan'ın açıklamasından satır başlıkları şu şekilde:

* Artık firmalar sadece finansal güçle değil yetkin insan kaynağı ile ayakta kalabilecek. Hissedarlara değer yaratmak değil gençleri içeride tutmayı hedefleyen yapılar kurulmalı.

* Kurumlar yalnızca çalışanların değil geleceğin yeteneklerini de önemsemeli.

* Kadınların işgücüne ve istihdama katılımı erkeklerin yarısı konumunda.

* Oysa tek kanatla geleceğe uçamayız. 5 milyon kadın evde oturuyor. 750 bin kadın üniversite mezunu iş bulamıyor.

* Kadın sadece çalışmamalı her kademede eşit temsil edilmeli.

* 2024 yılında yapılan araştırmaya göre, kadınların yönetim kurulundaki oranı yüzde 25, 5 yılda yüzde 30’a çıkarılmalı. Şuanda 180 şirketin yönetim kurulunda hiç kadın yok.