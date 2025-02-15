TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: 'Yeni açıklama yapacağız'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmasını kararlaştırdı.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalar üzerine, bazı AK Partili siyasiler TÜSİAD'ı hedef almıştı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’taki genel kurulda yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Turan: "Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü'ye konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turan, “Açıklamanızdan sonra üyelerinizden ‘Niçin böyle bir açıklama yaptınız, bizleri zor duruma düşürdünüz” şeklinde görüşler gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı:

"Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi.

Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz."

Ne olmuştu?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’ta yapılan TÜSİAD genel kurulundaki konuşmasında bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, Aras’ın sözlerinin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Aras söz konusu konuşmada, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değinen Ömer Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” demişti.

Son haftalarda yaşanan siyasi olaylara da değinen Aras, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” diyerek, hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Bir siyasi parti liderinin tutuklanmasına ve gazetecilere yönelik baskılara dikkat çeken Aras, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorun kanunlar değişse de çözülmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Turan ne demişti?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, TÜSİAD Genel Kurulu’nda artan maliyetlere dikkat çekerek rekabet etmenin giderek güçleştiğini ifade etmişti.

İthalatın değil, ihracatın cazip olduğu bir ekosistem oluşturulması gerektiğini savunan Turan, "Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli" demişti.