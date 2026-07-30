TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'in acı günü: Orhan Diren hayatını kaybetti, Orhan Diren kimdir?

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DİMES'in geçmiş dönem yöneticisi, eski CHP Tokat Milletvekili ve şarap mühendisi Orhan Ziya Diren yaşamını yitirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası olan Diren'in vefatını ailesi sosyal medyadan duyurdu.

Ozan Diren, babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Babamı, nam-ı diğer Karaoğlan'ı bugün kaybettik, çok zormuş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından siyaset ve iş dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı.

Orhan Ziya Diren kimdir?

Orhan Ziya Diren, 27 Mart 1947'de Tokat'ta doğdu. Fransa'daki Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü'nden mezun olan Diren, şarap mühendisi unvanını aldı.

DİMES'in kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in 1987'deki vefatının ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Diren ailesinin kurduğu “Diren” markası, dünya şarap literatürüne giren ilk Türk şarabı markası olarak kayıtlara geçti.

Orhan Diren, 2001'de İstanbul Üniversitesi ve Dünya Gazetesi tarafından “Yılın En İyi Yöneticisi” seçildi. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından da “Sektörün Duayeni” ödülüne layık görüldü.

CHP'den 22. Dönem Tokat Milletvekili seçilen Diren, TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nda 22. ve 23. dönemlerde görev yaptı.

Tokat'taki çeşitli dernek ve vakıflarda da sorumluluk üstlenen Diren, son yıllarda şirketlerinin yönetimini oğlu Ozan Diren'e devretmişti.

Orhan Ziya Diren'in cenaze programına ilişkin bilgilerin ailesi tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.