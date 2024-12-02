TÜSİAD Başkanı Turan: Toplum kamudan da fedakârlık görmek istiyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ekonomi politikalarına ilişkin iş dünyasının beklentilerini değerlendirerek, enflasyonla mücadele sürecinin ağır maliyetini ödeyen toplumun kamudan da fedakârlık beklediğini söyledi.

Sözcü’nün habere göre TÜSİAD Başkanı Turan, dezenflasyon süreci uzadıkça maliyetin ve toplumda gerginliğin yükseldiğine dikkat çekti. Turan, vaktinden önce gelecek bir faiz indirim kararının da süreci riske atacağının altını çizdi.

“Toplumun her kesimi fedakârlık yapıyor”

Turan; “Maliye politikasında gerekli adımları doğru zamanda ve ölçüde atmamız da gerekiyor. Keza aynı durum gelirler politikası için de geçerli. Reel kesimin sürece destek vermeye devam etmesini de çok önemsiyorum. Enflasyonla mücadelede en önemli faktör, her kesimde mutabakat sağlanmış olması. Bu koşullar gerçekleşmezse bu program riske girer. Sabrediyoruz. Toplumun her kesimi fedakârlık yapıyor. Dezenflasyon politikasına devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Kur tarafında herhangi bir baskı beklemiyoruz”

Turan, 2023’te Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini şöyle aktardı:

“2025’i ikiye bölmek lazım. İlk altı ay biraz daha zor olabilir ama ikinci altı aydan itibaren, eğer biz nisan, mayısta yüzde 30 enflasyonu görürsek bu işin yapılabileceğine dair inanç da artar. Tüketimi soğutmamız gerekiyor. Türkiye tek haneli enflasyona düşmediği sürece bu problemleri çözme şansı yok. Ama hızla faizleri radikal bir şekilde düşürürsek planı başa sarmış oluruz. 2025 için ekonominin yavaşladığı bir senaryo ile çalışıyoruz ama elbette bu bir resesyon düzeyinde değil. Enflasyonda düşüş devam edecektir ama muhtemelen bu düşüş TCMB’nin beklediğinden daha yavaş olur. Çünkü iç talep soğumakla birlikte yeteri ölçüde o soğumayı sağlıyor muyuz emin değilim. Kur tarafında da herhangi bir baskı beklemiyoruz. TL’ye güvenin daha da arttığı bir yıl olacağını düşünüyorum.“