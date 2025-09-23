TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakim karşısına çıktı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, haklarında iki ayrı suçtan 5 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemede yeni atanan hakim, dosyada bazı eksiklikler bulunduğunu belirterek duruşmayı sürdürdü.

Sanıklardan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, iş dünyasına ilişkin ekonomik değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, “Konuşmamda halkı yanıltıcı bilgi vermedim. Halk arasında endişe, panik veya korku yaratacak herhangi bir paylaşımda bulunmadım” dedi.

“Suçlama delilsiz, düşünce özgürlüğü kapsamında”

YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise üzerine atılı suçlamaların “delilsiz ve dayanaksız” olduğunu söyleyerek, “Konuşmam, TÜSİAD’ın olağan faaliyetleri kapsamında yapılmıştır. Ekonomi ile hukukun ilişkisine dair olgusal değerlendirmeler içermektedir. Toplumda panik yaratmak veya yargıyı etkilemek gibi bir amacım olmadı” ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatları da iddianamenin eksiklikler içerdiğini, müvekkillerinin sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşma, 20 Ocak 2026 tarihin ertelendi.