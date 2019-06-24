TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

24 Haziran 2019

TÜSİAD, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz" dedi.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz.

Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.