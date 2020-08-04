TÜSİAD Genel Sekreteri görevine Ebru Dicle atandı

04 Ağustos 2020

TÜSİAD'daki 25 yıllık çalışma süresi içinde demokratikleşme, toplumsal kalkınma ve bilgi toplumuna dönüşüm alanlarında ve AB uyum sürecinde siyasi reformlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim reformu, istihdam politikaları ve dijital dönüşüm başlıklarında görev yapan Ebru Dicle, Genel Sekreter Yardımcısı olarak çok sayıda çalışma, araştırma ve etkinliğin sorumluluğunu üstlendi. Kadınların iş dünyasında konumunun güçlendirilmesi, dijital çağa uygun eğitim politikaları ve eğitim-işgücü ilişkisi üzerine TÜSİAD projelerini koordine etti.

Ebru Dicle, Şubat 2020'den bu yana TÜSİAD Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktaydı. 1972 doğumlu Ebru Dicle, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu.