TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, genel kurulda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras'ın 13 Şubat’ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yargıyı etkileme amacı taşıyan ifadeler kullandığını değerlendirdi.

Başsavcılık, Aras’ın açıklamalarının kamu barışını bozabilecek ve gerçeğe aykırı nitelikte olduğunu belirterek, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

İstanbul başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatıldı.”