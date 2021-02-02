TÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Gençlerin zekalarının, eğitimlerinin ve umutlarıyla ülkenin geleceği olduğu işaret edilen açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız. Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişeceği işaret edilen açıklamada, "Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz." kaydedildi.