TÜSİAD'dan geçmiş olsun mesajı
TÜSİAD, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Açıklamada "Hepimizi derinden üzen, içimizi yakan Elazığ depreminden etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun.
Deprem neticesinde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, canla başla enkaz arama kurtarma operasyonlarını yürüten tüm görevlilere başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.