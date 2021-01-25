TÜSİAD’dan ilk ‘Dijital Türkiye Konferansı’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Dünya Gazetesi’nin de sponsorları arasında yer aldığı “Dijital Türkiye Konferansı” 27 Ocak 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

“Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti” temasıyla düzenlenen konferansın ilkini bu yıl düzenleyeceklerini anlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim, 20 yıldan bu yana teknoloji eksenli birçok çalışma yapan TÜSİAD’ın bu konferansı gelenekselleştirmek istediğini söyledi. Konferans ile ilgili düzenlenen online etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın sorularını yanıtlayan Sevim, dijitalin internetin bulunması ile ortaya çıktığını ve 1990’lı yıllarda dünyada ilk kez eBay ve Amazon gibi şirketlerin ticaret olarak kullanma fikri ile dijital dönüşümün başladığını anlattı.

Konferansta iş dünyasına yön veren duayen isimler de konuşmacı olarak yer alacak.