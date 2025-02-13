TÜSİAD’ın eleştirilerinin ardından Adalet Bakanı Tunç’tan dikkat çeken mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından adalet sistemi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması TÜSİAD Genel Kurulu’nda Başkanlar Turan ve Aras'ın eleştirilerinin hemen ardından geldi.

Bakan Tunç, açıklamasına, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" diyerek başlarken, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığına dikkat çekti.

'Yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşıyız'

Tunç paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir.

Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye geride kaldı

Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Başkanlar ne demişti?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız. Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; ne ekonomide, ne toplumda, ne iç, ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise 2025 yılının hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirterek, “Bu kavşağı çok iyi geçirmeliyiz. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı, güven ortamını güçlendirecek. Liyakatli insanlarla bu reformları gerçekleştirebiliriz” demişti.