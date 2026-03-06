TÜSİAD’ın eski yöneticileri hakkında açılan davada karar çıktı!

TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan ve eski Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada karar açıklandı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın dördüncü duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, sanıklar hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasından beraat kararı verirken, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası hükmetti. Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Bir önceki duruşmada hâkim, Turan ve Aras'ın konuşma kayıtlarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atanması nedeniyle karar vermeyeceğini belirtmişti.

Önceki celsede ise sanık avukatları, dosyaya giren yeni delillere karşı savunma hazırlayabilmek amacıyla süre talep etmişti.

Duruşmada savcıdan esas hakkındaki mütalaası da soruldu. Savcı, önceki duruşmada açıkladığı ve sanıkların cezalandırılmasını talep eden mütalaasını yineledi.

Ne olmuştu?

13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aras'a, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Aras söz konusu konuşmada "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuşmayla ilgili ilk soruşturma açıklamalardan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Aras hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma'' suçlamalarından başlatılmıştı.

Soruşturmaya daha sonra TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" açıklamasının ardından soruşturma süreci hız kazandı.

İddianamede, Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Turan ve Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise Aras ve Turan'ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti.

2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.