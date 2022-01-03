Tutdere: Yerli tütün üreticisi elindeki ekmeğinden de oldu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaptığı yazılı açıklamada, yetkisiz sarmalık tütün ticareti yapan kişiler halkında 3-6 yıl hapis cezası öngören yasanın 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girdiğini, ancak vatandaşlardan gelen tepkiler ve yapılan eylemler sonucunda yürürlüğün 6 ay ertelendiğini anımsattı.

CHP'li Tutdere’nin açıklaması özetle şöyle:

“Ancak bu ertelemenin tütüncünün yarasına merhem olmayacağını, altı ayın sonunda aynı tabloyla karşılaşacağımızı defalarca iktidara ve küçük ortağına anlatmamıza rağmen dinletemedik. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası sigara şirketleri sarmalık kıyılmış tütün mamulünü paketleyerek piyasaya sürdü, yani piyasayı çoktan ele geçirdi. Ancak Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticileri bırakın piyasaya girmeyi elindeki ekmeğinden de oldu.

Yerli üreticiyi uluslararası tütün kartellerine karşı koruyacak, hapis cezasını yerli üretici için ortadan kaldıracak kanun teklifleri, araştırma önergeleri sunduk, ancak her defasında AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İktidarı pek çok kez uyardık: Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticilerinin ekmeğiyle, aşıyla oynamayın dedik. Ancak iktidar, üreticinin ve esnafın talebine kulak tıkadı. AKP ve MHP sırtını millete, yüzünü uluslararası sigara kartellerine döndü.

Hapis cezasının yürürlük tarihinin üreticiyi oyalamak için ertelenmesi yerine, cezanın kökten kaldırılması gerektiğini savunarak ertelemenin buna göre yapılması gerektiğini vurguladık… Daha sonradan toptan bu cezayı ortadan kaldıracak çalışmalara yapalım dedim, dedik ama maalesef tütüncünün feryatlarına kulak verecek bir vicdanı bugüne kadar bulamadık” şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi yönetenler bu sorunu çözmek zorunda"

“Tütün mücadelesi gelecek mücadelesidir. Türkiye’yi yönetenler bu sorunu çözmek zorundadır. İktidar bu sorunu çözünceye kadar bizlerin nefesini ensesinde hissedecek. Hiçbir güç, tütün üreticisi ve tütüncü esnafının onurlu ekmek mücadelesinin karşısında duramayacaktır. Uluslararası sigara şirketleri memnun olacak diye, zengin şirketlerin patronları paralarına para katsın diye yüzbinlerce insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu anda hepimizin ortak paydası tütündür. Kimse tütüncünün eğileceğini, bir santim geri adım atacağını sakın aklından geçirmesin. Türkiye’nin dört bir yanında bu işten ekmeğini kazanan bütün onurlu insanlar, bu işi çocuklarının geleceği olarak görüyorlar ve bu işin bilincindeler. Kimse tütüncünün aklıyla dalga geçmesin, tütüncünün geleceğine de ipotek koymasın. 100 yıldır bu topraklarda dedelerimizin, atalarımızın ürettiği, sattığı tütüne el uzatan da göz diken de sandık milletin önüne geldiğinde bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Biz Adıyaman Milletvekili olarak, CHP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kadrolarımızla tütün üreticilerimiz ve tütüncü esnafımız için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz.”