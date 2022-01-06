Tutdere: Yüz binlerce tütün üreticisi işini kaybetti

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, yetkisiz ve belgesiz tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin yeniden yürürlüğe girmesine tepki gösterdi.

Tutdere, şöyle konuştu:

“AKP iktidarının sarmalık tütün ticaretine hapis cezası öngören zulüm yasası 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Sarayda bayram havası, tütün üreticileri arasında ise yas hâkim. Saray uluslararası şirketlere verdiği sözünü tutmanın mutluluğunu yaşarken Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce tütün üreticisi, esnaf ve bu işten geçimini sağlayan yurttaşlarımız işini kaybetti, gelirinden oldu. Yüz binlerce ailenin, gencin, çocuğun hayalleri yıkıldı, dünyası karardı.

Soruyorum sizlere: Bu insanlar nasıl geçinecek, taş mı yiyecekler? Mutlu musunuz, vicdanınız rahat mı? Bu mu yerli ve milli AK Parti? Yerliye hapis, yabancıya ödül. Sizleri bir kez daha milletin sesini dinlemeye davet ediyorum. Yazıktır, günahtır.”

Söz konusu düzenleme ilk olarak 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmiş, tütün üreticileri bu düzenlemeyi yolları trafiğe kapatarak protesto etmişti. Tepkiler üzerine düzenlemenin yürürlük tarihi 6 ay ertelenmişti.