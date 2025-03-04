Tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine 'Belediye Başkanı Vekili' seçilecek
Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine 10 Mart tarihinde Belediye Başkanı Vekili seçileceği açıklandı. Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklanmıştı.
İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine "Belediye Başkanı Vekili" seçileceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Vekili, 10 Mart Pazartesi günü toplanacak belediye meclisinde seçilecek.
Valiliğin açıklaması
Valilikten yapılan açıklamada, Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Köseler'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
Ne olmuştu?
27 Şubat'ta Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verilmişti.
Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklandı.
İçişler Bakanlığı bugün yaptığı yazlı açıklamada, Alaattin Köseler'in Anayasa'nın ilgili maddesi uyarında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.