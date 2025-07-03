Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyata alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve akut lösemi hastası olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yarın ameliyata alınacak.
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık sorunları nedneiyle cezaevine girdikten sonra 18 kilo vermiş ve durumu ağırlaşmıştı.
Akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık, 4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti. Avukatları, tutukluluk koşullarının mevcut sağlık durumu açısından uygun olmadığını vurgulayarak tahliye talebinde bulunmuştu.
Hastalığı nükseden Çalık'ın yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.