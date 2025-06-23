Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan bir yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmıştı. 4 Haziran'da Silivri Cezaevi'nden İzmir'e nakledilen Çalık, bu kararı sosyal medya üzerinden paylaşarak "Bu karar vicdani değildir" ifadelerini kullanmıştı.

15 kilo kaybettiği açıklanmıştı

Çalık'ın sağlık durumu ise tutukluluğu boyunca gündemde kalmaya devam ediyor. Avukatları, Çalık'ın daha önce iki kez kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle askerlik yapamadığını ve cezaevinde 15 kilo kaybettiğini belirterek hayati riskin arttığına dikkat çekmişti.

Murat Çalık bugün ikinci kez hastaneye sevk edildi. Geçtiğimiz hafta da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek çeşitli tetkik ve tahlillerden geçirilmişti.

"Hayati riski arttı"

Başkan Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkilim Mehmet Murat Çalık için sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulunduk. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Adil yargılama ve tahliye talebimiz doğrultusunda bu çağrımıza herkesin destek vermesini bekliyoruz."