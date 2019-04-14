Tütün tüketiminde rekor

14 Nisan 2019

Antalya'da bir otelde Türk Toraks Derneğince gerçekleştirilen kongrenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de sigara tüketiminin arttığını bildirdi.

Dağlı, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimini yaşadık. 118,5 milyar sigara tükettik. Kişi başına yılda 1400 sigara düşüyor. Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken, niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi" diye konuştu.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlere dikkati çeken Dağlı, bu ürünlerin kaçak ya da internet satışı aracılığıyla ülkeye sokulduğunu, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yasal olmayan bir ürüne ilişkin 15 satış sitesi bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA