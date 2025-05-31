Tütün ürünleri Türkiye’de her gün 300 kişiyi öldürüyor

Türkiye’de sigara kullanımı bireysel bir alışkanlıktan öteye geçerek ciddi bir toplumsal sağlık krizi haline geldi.

Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, ülkede her gün yaklaşık 300 kişi sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu sayı, trafik kazaları ve doğal afetlerde kaybedilen canların çok üzerinde.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara, sigara bağımlılığının toplumun tüm katmanlarını etkilediğine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

“24 saatte 300 vatandaşımızı tütün ve nikotin mamullerine kurban veriyoruz. Bu kayıplar engellenebilir. Bu nedenle bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz.”

"Nikotin bağımlılığı gençleri hedef alıyor"

Dr. Kara, sigara dumanında 7 bin 500 zararlı madde bulunduğunu, bunların en az 50’sinin kanserojen olduğunu belirtti. Sigaranın sadece akciğerleri değil, vücuttaki tüm sistemleri etkilediğini vurgulayan Kara, özellikle 25 yaş altı gençlerde beyin gelişiminin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Elektronik sigara: Masum değil, daha zararlı

Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişinin elektronik sigaraya yöneldiğini ancak bunun daha farklı riskler taşıdığını belirten Kara, “Elektronik sigaralar gaz formundaki kimyasallarla çalışıyor. Bu maddeler, akciğerde ciddi reaksiyonlara yol açıyor. Gerçek buhar değil. Nikotin oranı yüksek ve çok zararlı” dedi.

Sosyal medyada görünmeyen tehdit: Tütün reklamları

Bilişim uzmanı Osman Demircan, özellikle gençlerin sosyal medya aracılığıyla sigaraya ve elektronik sigaraya yönlendirildiğini vurguladı.

Demircan, e-sigara ürünlerinin reklamlarının dijital mecralarda algoritmalarla desteklendiğini, yasa dışı satışların ise genellikle yurt dışı merkezli uygulamalar üzerinden yapıldığını ifade etti.

Ailelere çağrı: Dijital izleri takip edin

Demircan, ailelerin sadece sigara değil, tüm bağımlılık türlerine karşı bilinçli olması gerektiğini belirtti.