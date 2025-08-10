Tüysüz: 6,1’lik deprem geniş alanda hissedilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntı 11 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, Balıkesir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek, “6,1 büyüklüğü hasar yaratacak bir deprem olarak kabul edilmez, ülkemizdeki deprem hasar sınırı 6,5 büyüklüğüdür. Ancak kötü yapılmış binalarda hasar görülebilir. Geniş bir alanda hissedilmesi doğal, bu büyüklükteki bir deprem 300 kilometrelik bir alanda hissedilebilir” dedi.