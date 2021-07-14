Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Konya Valiliğince, kamuoyuna yansıyan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır." denildi.

5 bin yavrunun öldüğü tahmin ediliyor

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların "flamingo cenneti" Tuz Gölü'nde bu yıl yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu öldü.

Flamingoların göç yolu üzerinde olan ve kuluçkaladıkları Tuz Gölü'nde bu yıl yaklaşık 5 bin yavrunun öldüğü tahmin ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre, bölgede yaşayan doğa gönüllüsü ve fotoğrafçı Fahri Tunç, gölün "vahşi sulama nedeniyle" kuruduğunu ve yavruların susuzluktan öldüğünü söylüyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı bir göl. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.