Tuzla gişelerinde feci kaza: Genç doktor yaşamını yitirdi
Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde beton bariyere çarpan araçta sıkışan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti.
Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti.
Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.