Tuzla'da fabrika yangını, valilikten açıklama

18 Eylül 2019

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını kontrol altına almayı başardı.

İki itfaiye personeli yaralandı

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı. Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, fabrikanın etrafında oluşturduğu güvenlik çemberinde polis ve itfaiye ekibi dışında kalan herkesi dışarı çıkarttı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İlçe Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"Soğutma çalışmaları yapılıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altında şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor." dedi.

Yaşanan patlamada bazı parçalardan dolayı iki itfaiye personelinin yaralandığını anlatan Karahan, "Durumu hafif olan bir itfaiye erine olay yerinde müdahale edildi. Diğeri hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

"53 araç 147 personelle müdahale ediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise, Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 11.40 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, saat 15.15 itibariyle Büyükşehire bağlı 53 araç 147 personelle yangına müdahale edildiği belirtilerek, alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangına İstanbul İtfaiyesinin 13'ü Anadolu yakası, 8'i Avrupa yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personelle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."

"Yangın bir makinede başladı"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, yangının ilk önce bir makinede çıktığını belirterek, "Fabrikanın kendi müdahaleleri sonucu önlenemiyor ve kısa süre sonra Tuzla ve çevre itfaiyelerle müdahale ediliyor. Petrokimya sektöründe çalışan ve yanıcı hammaddeye sahip. Bunun tutuşmasıyla yangın depolara sıçrıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışanların tamamının acilen tahliye edildiğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şu anda yangın kontrol altında. Şu anda kontrollü bir yangın ve onların yanmasıyla birlikte bitmesi bekleniyor, tüm müdahaleler yapıldı. Çevrede tedbirler alındı. Yaralı ve can kaybının olmaması sevindirici."

Yazıcı, otoparktaki bazı araçların da yandığını dile getirerek, "Firma, uluslararası ortaklığı olan bir firma. Etrafımızdaki fabrikalara ve ormana geçmeden yangının söndürülmesi en büyük hafifletici sebep olacaktır." dedi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangına, itfaiye, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır."

Kaynak: AA