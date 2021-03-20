Tuzla'da kentsel dönüşüm için ilk adım

100 bin vatandaşı ilgilendirdiği belirtilen Tuzla İçmeler, Aydıntepe ve Aydınlı mahallelerinde kentsel dönüşüm için ilk adımın atıldığı açıklandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Üç mahallemizi ilgilendiren 60 yıllık bir problemi çözmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde, Tuzlamıza 168 bin metrekare bir alanı kazandırarak, bağlantı yoluyla birlikte okul, cami, spor alanı, rekreasyon alanı ve dar gelirli vatandaşlarımız için yeni bir yaşam merkezi kuracağız. Tüm Tuzlalılara hayırlı olsun.” dedi.

Protokol imzalandı

Dr. Şadi Yazıcı, Milli Savunma Bakanlığı ile bugünkü bedeli 120 milyon Türk Lirası olan 164 bin metrekarelik alanda yapılacak yol, okul, yeşil alan ve konut projesi için protokol imzalandığını duyurdu. Bu proje, 3 mahallede deprem riski taşıyan, kentsel dönüşüme uygun olmayan ve depreme dayanıksız evlerde oturan dar gelirli aileler için de bir çözüm niteliği taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca rezerv alan ilan edilen 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarıyla alanın yüzde 70’lik kısmı donatı alanlarına ayrıldı.

Dr. Şadi Yazıcı, “Arta kalan alanlarda deprem için riskli yapı niteliği taşıyan binaların ve fiziki açıdan yerleşime uygun olmayan bölgelerde (dere yatağı vs.) bulunan binaların, bu alanlara taşınarak, vatandaşların depreme dayanıklı yeni konutlarda ev sahibi olmalarını sağlanacak. Bu proje ile İçmeler köprülü kavşağının trafik yükü de hafifleyecektir.” şeklinde konuştu.