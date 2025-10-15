Son dakika: Tuzla’da tersanede gemide patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralı

İstanbul Tuzla'da, bakım ve onarım çalışmaları süren bir gemide karbondioksit tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.

Olay, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Torlak Tersanesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat için havuza alınan MAASBORG isimli konteyner gemisinde bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.