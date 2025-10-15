Son dakika: Tuzla’da tersanede gemide patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralı

Tuzla’da tersanede gemide patlama! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralı
Tuzla'da tersanede tadilat aşamasındaki bir geminin makine dairesinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olayda bir işçi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. İhbarın ardından hızla olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, müdahale ederken yaralılar ise ilk tedavilerinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Tuzla'da, bakım ve onarım çalışmaları süren bir gemide karbondioksit tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.
Olay, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Torlak Tersanesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat için havuza alınan MAASBORG isimli konteyner gemisinde bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü büyük bir gürültüyle patladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.