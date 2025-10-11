TV100’den ayrılan İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama

TV100 kanal yönetiminin “YeniGün” programının sunucusu İsmail Küçükkaya ve “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki ile yollarını ayırma kararı almasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeye ilişkin Küçükkaya’dan ilk açıklama geldi.

Küçükkaya, resmî X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, ayrılıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi.”

Küçükkaya’nın bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum ve destek mesajı alırken, ayrılığın perde arkasına dair tartışmalar da sürüyor.

TV100 yönetimi iki programı da yayından kaldırdı

Kanal yönetimi, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla 08.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan “YeniGün” ve 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanan “Para Manşet” programlarını yayından kaldırmıştı.

TV100’ün aldığı karar doğrultusunda hem İsmail Küçükkaya hem de Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

İsmail Küçükkaya kimdir?

20 Ocak 1972’de Kütahya’nın Simav ilçesinde doğan İsmail Küçükkaya, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

Kariyerine 1991 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Küçükkaya; Sabah, Star ve Akşam gibi gazetelerde çalıştı.

2013’ten 2022’ye kadar FOX TV’de sabah programı “Çalar Saat” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı, ardından Halk TV’ye geçerek “Yeni Bir Sabah” programını sundu.