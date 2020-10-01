Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaşladı?

01 Ekim 2020

Sosyal medya kullanıcıları Twitter çöktü mü, sorusuna yanıt arıyor. Yeni sosyal medya düzenlemesinin uygulamaya geçmesinin Twitter'ın yavaşlamasında bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor.

Twitter'ın sayfa yüklemesinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığı ise bilinmiyor. Konu hakkında Twitter'dan yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Sosyal medya yasası neleri değiştirecek?

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

Kanuna "sosyal ağ sağlayıcı" unvanı eklendi. Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, bu unvanla tanımlanacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık amacıyla verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarını ihlal edilenlerin talep etmeleri durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ye bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.