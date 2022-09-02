Twitter tek kelime akımı nedir? OneWordTweet akımı çığ gibi büyüdü

Popüler sosyal medya mecralarından biri olan Twitter'da tek kelime akımı başladı. Tüm dünyada hızla büyüyen Twitter tek kelime akımı (OneWordTweet), Türkiye'de de kullanıcıların gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı Twitter tek kelime akımına katılırken, özellikle siyasilerin attıkları tek kelime tweetler dikkat çekti.

Twitter tek kelime akımı nedir?

Starbucks, NASA, Microsoft gibi şirketlerin paylaşımları ile hızla popüler olan Twitter tek kelime akımında kullanıcılar sadece bir kelimelik tweetler atıyor. Dünyada dev şirket ve ünlü isimlerin etkisiyle yayılan akım, Türkiye'de de kurumlar ve ünlü şahsiyetlerin katılımıyla hızla yayıldı.

1 Eylül'de CNN tarafından atılan "breaking news" tweeti sonrasında başlayan akımı dev firmalar sürdürdü. Microsoft "technology" kelimesini paylaşırken, NASA ise "universe" paylaşımı yaptı. Oyun şirketi Unity "games", kahve zinciri Starbucks ise "coffee" paylaşımı yaparken, McDonald's "clown" kelimesini paylaştı.

Twitter tek kelime akımına siyasiler de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden "democracy", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye" paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın paylaşımının ardından muhalefet partilerinin liderleri de bu akıma dahil oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "zam", Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türk milleti", Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "seçim", Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "memleket", Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "değişim" paylaşımı yaptı.