Tyson-Paul maçı tarihe geçti! Boks geliri ve Netflix izlenmeleri rekor kırdı

Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen Jake Paul ve Mike Tyson boks maçı, Netflix'te ücretsiz yayınladı. Nakavtsız biten maçın galibi Jake Paul olurken, tarihi kapışma 65 milyon izlenme ile rekor kırdı.

Biletleri 58 ila bin 500 dolar arasında satılan maçın kapı geliri 18 milyon doları aşarak, Nevada dışındaki en yüksek boks geliri olarak kaydedildi. Maçın 2 milyon dolarlık özel VIP paketleri de büyük ilgi gördü.

Teknik sorunlar tepki çekti

Etkinlik, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. #PaulTyson etiketi X'de en çok konuşulan konu oldu. Ancak, yayın sırasında yaşanan donma ve çözünürlük sorunları birçok izleyicinin tepkisine neden oldu. Maç, 283 milyon aboneye sahip Netflix için de spor alanında büyük bir test olarak değerlendirildi.

Tyson ve Paul’un maçtan sekiz haneli gelir elde ettiği öğrenildi. Jake Paul kazanca ilişkin, “Vegas dışında ABD boks tarihindeki en büyük kapı gelirini elde ettik. Rakamlar yalan söylemez.” dedi.