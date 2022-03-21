TZOB Başkanı Bayraktar: Mevsim sayısı ikiye düştü

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli iklim tiplerinin bulunduğu Türkiye’de son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin sayısının azaldığını söyledi.

İklim değişikliğinin etkisiyle dört mevsimin iki mevsime düştüğünü ve bahar mevsimlerinin ortadan kalktığına dikkat çeken Bayraktar, “Ilık geçen kışlar ve sıcak geçen yazlar yaşıyoruz. Özellikle, kuraklık, sel, fırtına başta olmak üzere çeşitli afetleri yaşıyoruz ve bu afetlerden tarımın etkilenmemesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu etkileri azaltmak için özellikle orman ve su yönetiminde kalıcı ve akılcı çözümler bularak doğal kaynakların korunması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği etkilerini gidermek için sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, “Her biri karbon yakalama ve depolama yeteneği bulunan ormanların, sulak alanların, deniz ve kıyı ekosistemlerinin, çayırların, tarımsal alanların ve turbalıkların mevcut durumlarının korunması ve iyileştirilmesi ile mümkün olabilecek.” dedi.

Çevresel değişimin, kırsal alanda gelir seviyesi düşük olan birçok ülkede yoksulluğu daha da artıracağını belirten Bayraktar, “Toprak verimliliğinin tükenmesi ve orman kaynaklarının, su kaynaklarının, meraların ve balıkçılığın bozulması zaten gelişmekte olan birçok ülkede yoksulluğu daha da arttıracak.” diye konuştu.

Türkiye’deki orman alanlarının yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas bölge olduğu bilgisini veren Bayraktar, geçen yıl 281 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanında yangın çıktığını hatırlattı.

Tarım arazileri ile çayır mera alanlarının selden büyük zarar gördüğüne işaret eden Bayraktar, ormanlar toprak erozyonunu önlediği gibi tarım arazilerinin, çayır ve meraların sellerden zarar görmesine mani olduğunu söyledi.