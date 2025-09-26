ÜÇ (3) AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaib Kandili ne zaman?

Müslümanlar için manevi atmosferin en yoğun hissedildiği dönemlerden biri olan üç aylar için geri sayım başladı. İbadet ve dualarla geçirilen bu özel günlerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takviminde yer alan tarihler araştırılıyor. Sıkça gelen soru ise "Üç aylar en zaman başlıyor" oluyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.