Üç aylar başlangıç tarihi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte?

Üç ayların başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar tarih araştırmalarına hız verdi. Manevi iklimin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, Regaib, Miraç ve Berat kandilleri de idrak edilecek. Sabırsızlık her geçen gün artarken "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu da hızlanıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.