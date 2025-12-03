ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ. Mübarek üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili hangi tarihte?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek üç aylar döneminin başlangıcı için tüm İslam aleminde büyük bir heyecan yaşanıyor. Aralık ayında idrak edileceği belirtilen bu kutsal dönemin kesin başlangıç tarihi, Müslümanlar tarafından öğrenilmek isteniyor. İslami çevrelerin ısrarla yönelttiği temel sorgulama, "Üç aylar hangi tarihte başlayacak" oluyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Regaib Kandili hangi tarihte?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve ilk önemli gece olan Regaib Kandili ise, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.