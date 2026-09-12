Üç aylar başlangıç tarihi... Üç aylar ne zaman başlıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İslam alemi üç aylar için bekleyişte... Recep, Şaban ve Ramazan ayı bol bol dua ve ibadetle geçecek. Manevi iklimi bir an önce yaşamak isteyenler her geçen gün "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor. Regaib Kandili de aynı gün idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.