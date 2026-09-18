Üç aylar başlangıç tarihi... Üç aylar ne zaman başlıyor, Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

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Recep, Şaban Ramazan ayının yer aldığı İslam aleminin ibadtlerle geçirdiği üç aylara kısa bir süre kaldı. Her geçen gün aramalar hızlanıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Üç aylar ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor. Regaib Kandili de aynı gün idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.