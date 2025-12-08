Milyonlarca Müslüman'ın ibadet ve dua ile geçirdiği üç ayların başlangıç tarihi, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manevi huzurun kapılarını aralayan bu mübarek dönemin ilk kandili olan Regaib Kandili için de sorgulamalar hızlandı. Peki, üç aylar bu ay mı başlıyor, ne zaman? Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

Regaib Kandili hangi tarihte?

Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve ilk önemli gece olan Regaib Kandili ise, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.