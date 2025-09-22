Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili’nin tarihi, milyonlarca kişinin gündeminde...İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek aylar içi artık gün sayılıyor. Tarihi netleştirmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Üç aylar ne zaman başlayacak" oluyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.